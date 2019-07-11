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Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в Мытищах

ТАСС
МОСКВА
Опубликовано 11.07.2019 11:56
Обновлено 11.07.2019 16:57
Фото: AP

Рядом с теплоэлектроцентралью «Северная» в деревне Челобитьево городского округа Мытищи загорелись газовая станция высокого давления, газопровод, технические помещения и хозяйственно-административное здание. Впоследствии пожар перешел еще на одно здание и склад.

Пожару присвоили третий, повышенный уровень сложности. Пожарным удалось ликвидировать факельное горение.

В 13:15 мск пожар был локализован, а позже ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1,4 тысяч квадратных метров.

Один человек погиб, еще 13 пострадали, у них диагностированы ожоги первой и второй степени.

В МЧС сообщили, что пожар произошел из-за прорыва газопровода.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности и защищенности объектов ТЭК.

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