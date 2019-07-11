Рядом с теплоэлектроцентралью «Северная» в деревне Челобитьево городского округа Мытищи загорелись газовая станция высокого давления, газопровод, технические помещения и хозяйственно-административное здание. Впоследствии пожар перешел еще на одно здание и склад.

Пожару присвоили третий, повышенный уровень сложности. Пожарным удалось ликвидировать факельное горение.

В 13:15 мск пожар был локализован, а позже ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1,4 тысяч квадратных метров.

Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в Мытищах. На месте ЧП наблюдается столб огня высотой 50 метровhttps://t.co/fIvT29JneY pic.twitter.com/LYFTmyJW7O — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 11, 2019

Один человек погиб, еще 13 пострадали, у них диагностированы ожоги первой и второй степени.

В МЧС сообщили, что пожар произошел из-за прорыва газопровода.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности и защищенности объектов ТЭК.