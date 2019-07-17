Российский суд продлил арест украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года в Керченском проливе.

«Продлить срок содержания под стражей на три месяца», — говорится в постановлении суда в отношении каждого обвиняемого. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением суда.

В пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства считают, что такие действия являются «грубым нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины были перехвачены в районе Керченского пролива с применением оружия. Шесть украинских моряков получили ранения. ФСБ России утверждает, что украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны в Черном море, для их остановки применялось оружие. Украина назвала действия России актом агрессии.

Члены экипажей — 24 гражданина Украины — были арестованы, их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой»).

В мае Международный морской трибунал постановил освободить три украинских военных корабля и 24 моряка, но Россия отказалась выполнять решение суда.