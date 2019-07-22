Путин распорядился снять санкции с Эритреи

Президент России Владимир Путин отменил действовавшие почти 10 лет санкции в отношении Эритреи. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2444 от 14 ноября 2018 г., предусматривающей отмену мер, введенных в отношении Эритреи, постановляю признать утратившими силу положения указа президента Российской Федерации от 22 июля 2010 г. №933 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 г." в части, касающейся мер, введенных в отношении Эритреи», — говорится в документе.

C 2009 года в отношении Эритреи действовали экономические санкции, а с 2013 года — оружейное эмбарго.

Снятие рестрикций стало возможно на фоне позитивных подвижек в регионе Африканского Рога, в частности урегулирования споров на границе между Эритреей и Джибути, а также подписания мирного соглашения между Эритреей и Эфиопией.