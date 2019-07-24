Северная Корея задержала российское рыболовное судно

Северокорейские пограничники задержали российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8».

Судно было задержано в ночь на 17 июля, когда оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. По словам представителей министерства иностранных дел КНДР, его задержали за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР». В настоящее время оно находится в порту города Вонсан.

Посольство РФ в Пхеньяне принимает все необходимые меры для разрешения проблемы с задержанием «Сянхайлинь-8».

«В настоящее время идет выяснение обстоятельств произошедшего. Российское посольство находится в постоянном контакте с властями КНДР и руководством Северо-Восточной рыболовной компании. Посольство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки», — подчеркивается в заявлении, размещенном в среду на странице посольства в Facebook.

Уточняется, что на борту судна находились 17 членов экипажа, из которых 15 человек являются гражданами Российской Федерации, еще двое — граждане Республики Корея.

«Все члены экипажа здоровы», — сообщили в российском дипломатическом представительстве.

Рыболовное судно «Сянхайлинь-8» работает под российским флагом, оно построено в 2015 году. Дедвейт судна 180 тонн, длина составляет 37,86 метра, ширина — 7,6 метра. «Северо-восточная рыболовная компания» зарегистрирована на Сахалине, основным видом ее деятельности является рыболовство.