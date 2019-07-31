Путин распорядился подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири

Президент Россия Владимир Путин распорядился подключить к тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке Министерство обороны России. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Кремля.

«Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент РФ Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что президент также распорядился до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области.

Лесные пожары действуют в настоящее время на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов.

Во вторник в Красноярский край для контроля за тушением лесных пожаров прибыл первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. Он провел совещание в краевом главке министерства и принял участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства региона.

По данным Чуприяна, тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на 3 млн га, и эта площадь увеличивается. Он подчеркнул, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. В связи с этим принято решение об увеличении группировки пожарных Рослесхоза, субъектов РФ и МЧС России.

В настоящее время из-за лесных пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии.