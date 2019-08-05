7 человек пострадали при взрыве на военном складе в Красноярском крае

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло на складе материально-технического обеспечения в Ачинском районе Красноярского края, сообщили журналистам в понедельник в Центральном военном округе (ЦВО).

«Сегодня, 5 августа, около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Личный состав склада эвакуирован», — сказали в округе.

Около 1 тысячи человек самостоятельно эвакуировались из сел, расположенных рядом с воинской частью.

«Из населенных пунктов пока эвакуировались около 1 тысячи человек. Люди сами покидают близлежащие поселки», — сказал собеседник агентства.

В МЧС России сообщили, что в целях безопасности проводится эвакуация людей из населенных пунктов в радиусе 20 километров. По данным врачей, пострадали семь человек, среди них двое военных.

По данным военных, штатными дежурными расчетами приняты меры, чтобы не допустить распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения. «В настоящее время идет локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада», — добавили в ЦВО.