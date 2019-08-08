2 человека погибли при взрыве двигателя на полигоне под Архангельском — МО РФ

Два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени в результате взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне под Архангельском. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

«В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.