23 пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье

Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321, у которого при вылете из подмосковного аэропорта Жуковского из-за попадания птиц загорелся двигатель, выросло до 23 человек, среди них девять детей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На данный момент пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Возраст детей — от двух до девяти лет», — сказал источник.

Пострадавших доставили в больницы Жуковского и Раменского.

Как сообщил ТАСС источник в воздушной гавани, в настоящее время в аэропорту Жуковский дежурят сотрудники психологической поддержки.

«У пассажиров выясняется, как они видят дальнейшее развитие событий. Для тех, кто хочет улететь, в оперативном порядке ищут способ это осуществить», — добавил собеседник агентства.