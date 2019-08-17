9 человек погибли при пожаре в отеле в Одессе

На месте пожара в отеле «Токио стар» в Одессе спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв увеличилось до девяти, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

«Во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего», — говорится в сообщении.

Пожар в одесской гостинице произошел в ночь на 17 августа, огнем было охвачено около 1 тыс. кв м. Ранее спасатели сообщали о восьми погибших и 10 пострадавших. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». В ГСЧС сообщили, что в июле этого года должна была состояться проверка отеля, однако владелец не дал ее провести.

Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование пожара под личный контроль. «Будут отвечать не только непосредственные виновные в пожаре. Будет отвечать Вадим Черный, собственник так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости», — написал президент в Facebook.