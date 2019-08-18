Россия готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности — Шойгу

Россия по-прежнему готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из соответствующего договора. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока у США не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся [американские ракеты] в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там», — сказал Шойгу.

Министр отметил, что РФ многократно предлагала диалог по теме договора. «На протяжении всего того времени, которое прошло с февраля месяца по 2 августа, мы всячески открывали то одни двери, то другие», — отметил глава Минобороны.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.

Шойгу напомнил, что российская сторона предложила ознакомиться с данными по ракетам типа 9М729, однако американские представители на брифинге в Москве не появились.

В декабре 2018 года США выдвинули России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики ракет находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров. Со 2 февраля США приостановили выполнение своих обязательств в рамках договора.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон официально выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.