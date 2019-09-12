В десятках городов России прошли обыски у сторонников Навального

Российские правоохранительные органы в четверг провели не менее 150 обысков в домах и офисах, принадлежащих сторонникам оппозиционера Алексея Навального, сообщил глава сети штабов Леонид Волков.

«Общее количество обысков составляет более 150, и не менее тысячи российских сотрудников правоохранительных органов были вовлечены (в рейды)», — написал Волков в Twitter.

Обыски прошли по меньшей мере в 43 городах РФ.

Обыски были проведены через четыре дня после того, как правящая российская партия «Единая Россия», которая поддерживает президента Владимира Путина, потеряла треть своих мест в Московской городской думе, также потерпев неудачи в других регионах.

Навальный призвал своих сторонников голосовать тактически, чтобы попытаться уменьшить шансы поддерживаемых Кремлем кандидатов по всей стране, стратегия, которая, похоже, имела некоторый успех.