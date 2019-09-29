В Москве прошел митинг в поддержку политзаключенных

На митинг в Москве с требованием выпустить на свободу ранее задержанных участников протестных акций в воскресенье вышли около 20.000 человек, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на МВД.

Полиция не препятствует проходу собравшихся, говорится в твиттере мониторинговой организации Белый счетчик, по данным которой в митинге по «московскому делу» принимало участие почти 18.000 человек на 15.30 МСК.

Митинг, участники которого требуют отпустить задержанных в ходе акций протеста этим летом, был согласован с властями, что повышает шансы на мирный исход мероприятия и отсутствие массовых задержаний.

Причиной протестов летом стал отказ властей допустить на выборы оппозиционных кандидатов. В результате акций были задержаны сотни протестующих — многие с применением насилия со стороны правоохранительных органов.

Несколько человек в последствии были приговорены к реальным тюремным срокам за участие в несанкционированных акциях и насилии по отношению к полицейским, что вызвало широкий резонанс и возмущение строгостью наказания.

Неожиданным итогом общественной кампании стало снятие обвинений и выход на свободу части осужденных активистов.

Обобщенным термином «московское дело» стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. По нему были арестованы 15 человек, некоторые из них уже приговорены к различным срокам заключения.

Кроме того, по «московскому делу» проходит актер Павел Устинов. Он был осужден к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОН на несогласованной акции в столице 3 августа. Приговор обжаловали адвокаты и Генпрокуратура, которая просит изменить наказание на не связанное с лишением свободы. Мера пресечения Устинову изменена с ареста на подписку о невыезде.