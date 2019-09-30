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В терминале аэропорта Домодедово заблудилась лиса

DAILY SABAH И ТАСС
СТАМБУЛ
Опубликовано 30.09.2019 17:02
Обновлено 30.09.2019 17:07

В один из терминалов московского аэропорта Домодедово забежала лиса, а потом самостоятельно его покинула.

Инцидент произошел на прошлой неделе.

На видео видно, как энергичное животное бегало по зданию, в том числе по багажной карусели и у стоек регистрации.

По данным Домодедово, всего в терминале лиса провела несколько минут.

«Согласно данным видеонаблюдения, лиса провела в терминале несколько минут и к пассажирам не приближалась. Она самостоятельно покинула аэровокзал, и с этого момента, к сожалению, нам неизвестно о ее местонахождении», — сообщили в пресс-службе авиагавани.

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