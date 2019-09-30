Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным

Мосгорсуд в понедельник изменил актеру Павлу Устинову наказание с 3,5 года колонии на год условно по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии.

«Приговор Тверского суда в отношении Устинова изменить, изменить категорию совершенного преступления с тяжкой на среднюю тяжесть и назначить наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — огласила решение судья. Приговор суда вступил в законную силу.

Также Люблинский суд оштрафовал Устинова за то, что он игнорировал разъяснения сотрудников полиции и скандировал лозунги. Прокурор приобщил материал о штрафе Устинова. Административное дело в отношении Устинова было возбуждено параллельно с уголовным о применении насилия к сотруднику Росгвардии. Защита до приобщения материалов прокурором не знала о возбуждении административного дела.

В понедельник в суде прокурор отметила, что по данному уголовному делу социальной справедливости возможно добиться без реальной изоляции от общества. Она просила приговорить Устинова к 3,5 года условно.

Адвокаты актера продолжат добиваться отмены приговора.

«Защита предоставила весомые доказательства невиновности Устинова. Несмотря на то, что приговор вступил в силу, у нас есть правовые возможности его обжалования», — сказал адвокат Дмитрий Чешков.