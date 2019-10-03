Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов — СМИ

Персональные данные клиентов российского «Сбербанка» оказались на черном рынке, пишет российская газета «Коммерсант».

Газета сообщила о хищении информации о 60 миллионах кредитных карт «Сбербанка», причем как действующих, так и закрытых.

В распоряжении издания оказался фрагмент базы данных банка.

«Объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. Продавец предлагает потенциальным покупателям пробный фрагмент базы из 200 строк. Фрагмент содержит данные 200 человек из разных городов, в частности подробную финансовую информацию о кредитной карте и операциях», — пишет газета.

«Сбербанк», у которого на сегодняшний день насчитывается 18 миллионов действующих кредитных карт, проводит расследование в связи с утечкой.

По мнению экспертов, подобного рода утечка информации стала крупнейшей в истории банковского дела России, и ее последствия отразятся на всей отрасли.