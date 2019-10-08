Полиция хочет взыскать с оппозиции 18 млн рублей за протесты в Москве

Московский главк МВД хочет взыскать с блогера Алексея Навального и его сторонников около 18 миллионов рублей за привлечение сил ведомства для охраны порядка на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Симоновского суда столицы, который будет рассматривать иски полиции.

ГУ МВД по Москве подало два иска. Один — к Навальному, экс-кандидатам в Мосгордуму Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву, а также к координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову. Второй иск подан к Соболь и сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Георгию Албурову.

«В обоих случаях истец просит возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий. По первому иску — к Навальному и другим политикам — полиция хочет взыскать 8 миллионов 489 тысяч 156 рублей за акцию 27 июля. Исковые требования по второму иску составляют 9 миллионов 402 тысячи 33 рубля», — сказали в пресс-службе суда.

Досудебная подготовка по обоим искам назначена на 21 октября.