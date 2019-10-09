Лавров анонсировал встречу глав МИД стран Центральной Азии и России

Переговоры министров иностранных дел «пятерки» стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и России состоятся 10 октября на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Ашхабаде. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«Завтра в Ашхабаде накануне заседания Совета министров иностранных дел СНГ состоится встреча министров иностранных дел «центральноазиатской пятерки» и РФ», — сказал он.

«Мы считаем такой неформальный диалог в этих рамках весьма и весьма полезным», — добавил министр.

По словам Лаврова, в ходе переговоров с Тлеуберди обсуждалась ситуация в Афганистане.

«Высказались за использование существующих форматов для формирования условий, которые позволят самим афганцам договориться о мире и стабильности в своей стране», — указал он.