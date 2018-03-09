Церемония открытия зимних Паралимпийских игр прошла в Пхенчхане

Официальное открытие зимних Паралимпийских игр прошло в южнокорейском Пхенчхане в пятницу.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин официально объявил начало игр во время церемонии открытия на олимпийском стадионе, где также проходила олимпиада в прошлом месяце.





Традиционно, спортсмены представляющие стран-участниц прошли парадом по стадиону.

Российские участники олимпиады прошли под нейтральным флагом. Всего на Паралимпиаду допустили 30 российских спортсменов.





В олимпиаде, которая продлится до 18 марта, примут участие 567 атлетов из 49 стран.

Больше всего спортсменов представят США — 68, на втором месте Канада — 52. От Японии в Играх примут участие 38 пара-атлетов, 36 спортсменов представят Южную Корею, 32 — Норвегию.





Паралимпийцы разыграют около 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Талисман XII Паралимпийских игр — гималайский медведь Пандаби, который также принял участие в церемонии.



