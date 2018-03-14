Роналду обратил внимание мирового сообщества на положение детей в Сирии

Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду разместил в социальных сетях видеоролик в поддержку сирийских детей.

Всемирно известный футболист, известный своей поддержкой организации Save the Children, попытался привлечь внимание мирового сообщества к положению детей в Сирии.

В распространенном Роналду видеоролике организации Save the Children содержатся кадры февральских авиаударов по блокированному пригороду Дамаска Восточной Гуте.

Португальский футболист подписал публикацию пожеланием «Будь сильным, верь и никогда не сдавайся!».

Роналду ранее присоединился к кампании по оказанию продовольственной, медицинской и психологической помощи детям в Алеппо и других сирийских городах, пострадавших от конфликтов.

Для программы Save the Children Роналду записал видеообращение, в котором назвал детей Сирии настоящими героями.