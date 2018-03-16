Состоялась жеребьёвка ¼ финала Лиги чемпионов в Ньоне

Состоялась жеребьёвка ¼ финала Лиги чемпионов в штаб-квартире европейского футбольного союза в швейцарском Ньоне.

По итогам жеребьёвки, в четвертьфинале чемпионата каталонская «Барселона» сыграет с итальянской «Ромой», туринский «Ювентус» — с мадридским «Реалом», испанская «Севилья» — с «Баварией», в четвёртой паре встретятся два английских клуба — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».





Первые матчи запланированы на 3 и 4-е апреля, а ответные — 10 и 11-е апреля.

Ранее сегодня также были определены четвертьфинальные пары ¼ финала Лиги Европы.

В четверть финале турнира московский ЦСКА сыграет с лондонским «Арсеналом», немецкий «РБ Лейпциг» встретиться с французским «Марселем», испанский «Атлетико» — с португальским «Спортингом», а в последней паре остались итальянский «Лацио» и австрийский «Зальцбург».