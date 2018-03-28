«Фенербахче Догуш» сыграет с российской командой в Евролиге

Турецкий клуб «Фенербахче Догуш» в рамках Евролиги THY на 29 неделе соревнований сыграет с российской командой «Химки».

Матч состоится 29 марта в спортивном салоне Мытищинского района Москвы, начало — в 18:45.

Баскетбольный клуб (БК) «Фенербахче Догуш» занимает в Евролиге второе место с 20 победами и восемью поражениями, «Химки» - шестое место (16 побед и 12 поражений).

«Фенербахче Догуш» ранее обыграл своего соперника в Стамбуле со счетом 71:67.

В то же время в рамках Евролиги THY турецкие и российские баскетболисты встретятся в завтрашнем матче восьмой раз. В семи матчах, сыгранных ранее, «Фенербахче Догуш» одержал пять побед, «Химки» — две.