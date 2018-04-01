Фанаты «Селтика» подняли палестинские флаги в поддержку протестов в секторе Газа

Фанаты шотландского футбольного клуба «Селтик» подняли палестинские флаги во время субботнего матча против «Росс Каунти» в знак солидарности с тысячами палестинцев, которые были убиты или ранены израильскими солдатами в пятницу.

Фанаты «Селтика» подняли 16 палестинских флагов как символ для каждого палестинца, убитого израильскими солдатами во время мирных демонстраций на границе Израиля с сектором Газа.

UEFA ранее уже штрафовала шотландскую команду, когда фанаты подняли палестинские флаги во время игры против израильской команды «Хапоэль» в плей-офф раунде Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о смерти по меньшей мере 15 палестинцев. Кроме того около 1400 получили ранения в столкновениях с израильскими военными, которые продолжались вдоль границы сектора Газа.

Израильские солдаты применяли огнестрельное оружие против участников многотысячной акции протеста, получившей название «Великий марш возвращения».

30 марта 1976 года Израиль оккупировал тысячи акров палестинских земель. С тех пор ежегодно в этот день палестинцы демонстрируют мировому сообществу свою сплоченность и солидарность, организуя акции неповиновения.

В 42-ю годовщину этих событий в Газе прошло шествие под названием «Великое возвращение».

Десятки тысяч палестинцев из северных, южных и центральных районов сектора Газа с палестинскими флагами в руках прошествовали к границам Израиля, чтобы собраться в шести разных районах на границе Газы и Израиля в знак протеста против израильской оккупации палестинских земель.