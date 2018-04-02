Болельщики забронировали почти 50% билетов на бесплатные поезда в РФ во время ЧМ-2018

Болельщики забронировали почти 50% билетов на бесплатные поезда, которые будут перевозить их во время чемпионата мира по футболу в России летом 2018 года, сообщил РИА Новости гендиректор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ» Кирилл Поляков.



Для бесплатной перевозки болельщиков во время ЧМ назначено 728 рейсов поездов по 30 маршрутам. Эти поезда имеют более 440 тысяч мест. Бронирование мест в них осуществляется на интернет-ресурсе АНО «Транспортная дирекция-2018». Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).



«Более 200 тысяч билетов забронировано болельщиками на бесплатные поезда, что составляет более 46% от общего числа мест. Рекомендуем болельщикам не откладывать бронирование билетов на последний момент, так как количество место ограничено. Для удобства болельщиков, мы добавили возможность бронирования билетов по телефону горячей линии «Транспортной дирекции 2018», — сообщил Поляков.



По словам собеседника агентства, всего билеты на бесплатные поезда забронировали болельщики из 145 стран. Среди стран, которые активнее всего бронируют билеты в поезда, вошли Россия, Колумбия, Аргентина, Китай, Мексика, США.



РЖД сообщали, что поезда для бесплатной перевозки болельщиков во время ЧМ будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж».



Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.