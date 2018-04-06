Больше 40 процентов россиян не будут следить за Чемпионатом мира 2018

Около 43 процентов россиян не будут следить за домашним чемпионатом мира по футболу, на организацию которого потрачено 13,7 миллиардов евро, сообщает Р-Спорт.

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», на вопрос «Будете или не будете смотреть по телевидению игры чемпионата мира по футболу, и если будете, то только игры с участием сборной России или другие игры тоже?» 43%​ россиян ответили, что не будут следить, 19 процентов — посмотрят игры только с участием сборной России, 4 процента — только игры с участием сборных других стран.

30 процентов планируют смотреть игры и с участием российской сборной, и другие.

Также согласно опросу, только 4 процента интересующихся футболом россиян верят, что сборная России победит на чемпионате, в то время как 17 процентов населения считает, что сборная выйдет из группы, но дальше не пройдёт.

Опрос, в котором приняло участие 1,5 тысячи респондентов, проводился с 30 марта по 1 апреля.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.