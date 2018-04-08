Хабиб Нурмагомедов вошёл в историю, став первым российским чемпионом UFC

Хабиб Нурмагомедов без особых проблем взял верх над американцем Элом Яквинтой и завоевал долгожданный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), став первым российским обладателем титула.



Бой между Нурмагомедовым и Яквинтой прошел в Нью-Йорке в ночь на воскресенье по московскому времени и стал главным событием на турнире UFC 223. Популярнейший российский боец смешанных единоборств уверенно победил Яквинту единогласным решением судей.



Сумаcшедшая неделя Нурмагомедова



Сам бой, в котором превосходство Нурмагомедова не вызывало сомнений, получился значительно менее захватывающим по сравнению с происходящим в преддверии этого поединка. Изначально россиянин должен был оспаривать вакантный титул UFC в легком весе с Тони Фергюсоном. Однако 1 апреля американец сообщил о травме колена, и этот крайне ожидаемый у публики и раскрученный самими бойцами поединок сорвался в четвертый раз.



Тут же было объявлено, что Нурмагомедов выйдет на ринг против другого представителя США чемпиона UFC в полулегком весе Макса Холлоуэя. А спустя несколько дней в интернете появилась видеозапись стычки россиянина с соотечественником Артемом Лобовым в холле отеля в Нью-Йорке. Причиной конфликта стали публичные высказывания Лобова, который находится под протекцией Конора Макгрегора и является его основным спарринг-партнером. В частности, он называл Нурмагомедова «цыпленком» и «ссыкуном».



Ответная реакция не заставила себя долго ждать. Уже на следующий день эпатажный экс-чемпион в двух весовых категориях «вступился» за друга и вместе с Лобовым напал на автобус с бойцами UFC, в котором находился и Нурмагомедов. Макгрегор разбил стекло автобуса, кинув в него элемент дорожного ограждения. Такая буйная выходка ирландца повлекла за собой травмы некоторых участников, и в итоге были отменены три поединка UFC 223, включая и бой Лобова. Сам Макгрегор, о бое которого с Нурмагомедовым мечтают все, сдался полиции. Со стороны россиянина эти действия вызвали только смех.



Апофеозом всего этого безумия стали события на взвешивании. Нурмагомедов-то вошел в вес, а вот Холлоуэй по медицинским показателям не был допущен к титульному поединку. Заменить его должен был экс-чемпион UFC американец Энтони Петтис, но и ему не удалось уложиться в вес, даже сняв трусы. В итоге невероятный шанс выпал занимающему лишь 11-ю строчку рейтинга торговцу недвижимостью Яквинте.



Хотя и этот оппонент россиянина не смог уложиться в рамки весовой категории, было решено, что бой все же состоится. При этом отмечалось, что в случае победы американец не получит чемпионский пояс, так как не уложился в вес, а победа Нурмагомедова принесет российскому бойцу звание чемпиона. Однако позже глава UFC Дэйна Уайт заявил, что в случае триумфа Яквинте «все технические детали» будут улажены, и американец станет обладателем пояса.



«Победа России»



Надо признаться, что даже после объявления Яквинты в качестве соперника были сомнения относительно того, состоится ли этот титульный бой. Американец, в обычной жизни занимающийся торговлей недвижимостью, ничем не рисковал, а лишь имел возможность заявить о себе и в будущем потребовать улучшения контракта от боссов UFC.



Нурмагомедова публика в Нью-Йорке встречала небольшим гулом и свистом, хотя поддержки у россиянина было тоже немало. А колоссальная разница между бойцами начала сказываться уже с первых минут. У Яквинты не было никаких шансов на благоприятный исход, американец так и не сумел нанести никакого урона россиянину, даже пойдя во-банк в пятом раунде.



Две стартовые пятиминутки проходили по схожему сценарию: после минуты, проведенной в стойке, Нурмагомедов переводил поединок в партер, где Яквинте оставалось лишь терпеть натиск соперника. Следующие два отрезка россиянин полностью доминировал над американцем в стойке.



В финальном раунде Яквинта попытался рискнуть и пойти вперед, нанеся несколько ударов, но Нурмагомедова это нисколько не потревожило. Россиянин хладнокровно и уверенно продолжал диктовать свои условия и довел бой до убедительной победы, выиграв все раунды.



«Я говорил, что (нужно) два первых раунда бороться, что Хабиб и сделал, потом биться два раунда, а далее — как получится. Так в итоге и случилось. Это победа России!» - заявил отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов.



Никого не должен вводить в заблуждение тот факт, что Нурмагомедов взял титул UFC в бою с нетоповым бойцом и при озвученных выше обстоятельствах. Россиянин, не знающий поражений в 26 боях, по совокупности давно заслужил этот пояс. Сейчас же куда интереснее узнать имя его будущего соперника.



Еще до безумия Макгрегора было озвучено, что именно ирландец должен был встретиться с победителем. Оба бойца, как и весь мир, хотят этого поединка, который, вероятно, станет самым кассовым в истории UFC. Также стоит задуматься над пятой попыткой организовать бой Нурмагомедова с Фергюсоном. Эта долгожданная встреча тоже вызовет большой ажиотаж у публики. Именно этих двух бойцов назвал Абдулманап Нурмагомедов в качестве желаемых ближайших оппонентов.



Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко также заявил, что не видит других достойных соперников для Нурмагомедова.



«Если говорить о дальнейших соперниках, то это Конор или Тони Фергюсон. А кто еще может составить конкуренцию? Но в целом было бы интересно сейчас посмотреть бой против Конора, чтобы вся эта шумиха и стычки закончились», — сказал Шлеменко.



«Многим было понятно, что Яквинта не способен был выиграть у Хабиба, — отметил Шлеменко. — Единственное, что могло помочь американцу, это пресловутый lucky punch («шальное» попадание) или случай. Но этого не произошло. А так победа предсказуемая».



С победой Нурмагомедова поздравил и махачкалинский футбольный клуб «Анжи». «Это свершилось! Мы все ждали этого. От всей души поздравляем с долгожданной победой! Ты настоящий чемпион! Ты настоящий орел!» - говорится под фотографией дагестанца на официальной страничке клуба в Instagram.