Открылась реконструированная к ЧМ-2018 «Екатеринбург Арена»

Обновленный после масштабной реконструкции к чемпионату мира по футболу 2018 года в России стадион «Екатеринбург Арена» открылся в воскресенье в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.



После открытия состоится матч чемпионата России «Урал» - «Спартак». Первый тестовый матч на площадке состоялся 1 апреля, тогда «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1.



«Совсем скоро этот стадион примет матчи чемпионата мира по футболу, и богатейшее наследие чемпионата — этот стадион. Впоследствии он будет более интенсивно использоваться: здесь будут проводиться концертные мероприятия, различного рода массовые мероприятия. И, конечно, он будет все больше служить местом притяжения для уральцев и гостей нашего региона… Здесь очень умело сохранилось прошлое, сохранился памятник истории и архитектуры. И это прошлое передается в будущее», — сообщил на церемонии открытия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Зрители, пришедшие в этот день на стадион, увидели выступление барабанщиков вместе с юными футболистами СК «Урал», а также гимнасток. Кроме того, во время церемонии открытия «Екатеринбург Арены» состоялась торжественная передача строителями и реконструкторами символического ключа от стадиона футбольному клубу «Урал».



По информации департамента информполитики губернатора Свердловской области, «Екатеринбург Арена» была введена в эксплуатацию в конце февраля. При ее строительстве были использованы передовые инженерные решения. Стадион сможет принимать 35 тысяч зрителей, предусмотрена возможность для посещения матчей людьми с ограниченными возможностями.



Стадион реконструировался к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На арене в Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа турнира: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция.