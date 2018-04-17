ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении России по поводу расизма

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза по поводу расизма менее чем за два месяца до начала в стране чемпионата мира по футболу 2018.

В марте во время товарищеского матча между сборными России и Франции в Санкт-Петербурге в адрес французских футболистов Усмана Дембеле и Поля Погба с трибун доносились звуки имитирующие обезьян.

По словам ФИФА, после сбора доказательств о инциденте «в отношении Российского футбольного союза открыто дисциплинарное производство».

На двух предыдущих чемпионатах Европы Россия также обвинялась в расистском поведении своих фанатов. В обоих случаях РФС платил штраф.

Это третий случай расизма в этом сезоне на стадионе в Санкт-Петербурге, где пройдет полуфинальный матч чемпионата мира. УЕФА дважды обвиняла болельщиков питерского «Зенита» в расизме во время игр Лиги Европы.