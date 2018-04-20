Конец эпохи: Арсен Венгер покинет «Арсенал» по окончании сезона

Французский специалист Арсен Венгер покинет пост главного тренера английского футбольного клуба «Арсенал» в конце сезона-2017/18. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Венгер руководил «Арсеналом» на протяжении последних 22 лет.

«После тщательных раздумий и долгого обсуждения с клубом я почувствовал, что настало подходящее время, чтобы уйти в отставку по окончании сезона», — сказал Венгер в заявлении на сайте клуба.

Под руководством француза «Арсенал» завоевал три чемпионства, семь Кубков Англии и семь Суперкубков. В 2006 году Венгер довёл команду до финала Лиги чемпионов. В сезоне 2003/04 «Арсенал» Венгера стал первой, и пока единственной, командой, которой удалось избежать поражений во всех матчах английской Премьер-лиги.