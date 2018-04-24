Муниципалитет Мекки подарил Мохаммеду Салаху участок земли

Власти Саудовской Аравии подарили египетскому футболисту Мухаммеду Салаху, признанному лучшим игроком нынешнего сезона в Английской премьер-лиге, участок земли в священном для мусульман саудовском городе Мекка. Об этом решении королевства объявил заместитель главы муниципального совета Мекки Фахд ар-Роуки.

По его словам, власти королевства решили выделить земельный участок в подарок Салаху за его «выдающиеся спортивные заслуги и рекордные показатели в нынешнем чемпионате Англии по футболу». Ар-Роуки, как пишет газета «Аль-Ватан», также указал на позитивное влияние Салаха на арабскую и, в частности, на саудовскую молодежь, а также роль футболиста «как посла всех мусульман в Великобритании».

Согласно заявлению ар-Роуки, египетский форвард «Ливерпуля» сможет сам выбрать участок земли в городской черте Мекки. Однако, не в особой зоне, где находится главная святыня ислама — Аль-Масджид аль-Харам («Запретная мечеть»), и не в районах, отведенных под строительство других мечетей. Если же Салах не захочет вступать в права собственности земельным участком на территории Мекки, добавил ар-Роуки, то власти Саудовской Аравии готовы выделить футболисту денежный эквивалент стоимости королевского подарка.

25-летний Мухаммед Салах родился в небольшом селении Нагриг в египетской провинции Гарбия, расположенной в дельте реки Нил на севере страны. Он начинал профессиональную карьеру футболиста в каирском клубе «Аль-Мукавилюн аль-Араб» («Эраб Контракторс»), который в последние годы считается середняком египетской Высшей лиги. Затем Мухаммед был замечен европейскими футбольными специалистами и переехал в Швейцарию, в клуб «Базель». Некоторое время Салах играл за лондонский «Челси», а затем в Италии — сначала в «Фиорентине», потом в «Роме».

В конце июня прошлого года «Ливерпуль» заплатил римскому клубу 42 млн евро за переход египетского полузащитника в английскую команду. В результате этого контракта Мухаммед Салах стал не только самым дорогим футболистом в истории «Ливерпуля», но и самым высокооплачиваемым спортсменом Африки и Ближнего Востока.

На родине Салаха не называют иначе как «фараоном». Несколько дней назад звезда «Ливерпуля» и лидер нападения национальной сборной Египта был признан лучшим игроком текущего сезона Английской премьер-лиги по версии Ассоциации футболистов-профессионалов. В 33 матчах он забил 31 гол и сделал 9 результативных передач. На предстоящем чемпионате мира, который пройдет в России, Египет сыграет в одной отборочной группе со сборными РФ, Уругвая и Саудовской Аравии.

Во вторник Салах в составе «Ливерпуля» сыграет против своего бывшего клуба — «Ромы» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.