Салах обошёл Роналду в списке лучших бомбардиров Европы в сезоне-2017/18

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах обошёл звезду мадридского «Реала» Криштиану Роналду по количеству голов в списке лучших бомбардиров Европы.

В матче полуфинала Лиги чемпионов против итальянской «Ромы» Салах забил два мяча, которые стали 42 и 43 по счёту, и стал автором двух голевых передач, гарантировав победу 5-2 своей команде.

Благодаря дублю против римлян египтянин обошёл Роналду, который в среду сыграет с «Баварией» и имеет на своём счету 42 гола, а также нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с 40 мячами.

После матча с «Ромой» Салах стал одним из самых обсуждаемых спортсменов в мировых СМИ.

Британская Guardian написала, что «великолепный Салах продолжает тянуть за собой «Ливерпуль». Он в одиночку обошел полузащитника своей бывшей команды. Лишь после того, как Салах покинул поле, «Рома» смогла забить два гола».

Британская Daily Mail также посвятила египетскому вингеру статью, назвав ее «Салах-шоу».

«Салах, показавший лучшую игру за всю историю британского футбола на европейской арене, на 75-й минуте покинул поле», — говорится в статье.

BBC же подчеркнула, что Салах является футболистом с Африканского континента, забившим наибольшее число голов в Лиге Чемпионов.

Именно игра Салаха помогла «Ливерпулю» победить, передает BBC.

Итальянские СМИ сообщают, что игроки «Ромы» не смогли на протяжении всей игры удержать Салаха, результатом чего стали пять голов в ворота итальянского клуба.

La Repubblica пишет, что в этом сезоне тройка игроков «Ливерпуля» — Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане — в целом забила 88 голов.

«Великолепная тройка заставила команду Ди Франческо потерпеть поражение на стадионе Энфилд», — пишет La Repubblica.