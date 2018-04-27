Марадона исполнил мечту мальчика без ног из Казахстана

Легенда футбола – аргентинец Диего Марадона – исполнил мечту маленького мальчика из Казахстана, у которого нет ног, сыграв с ним в футбол.

Али Турганбеков родился без ног, но это не помешало ему заниматься любимым спортом.

«Здравствуйте! Меня зовут Али», – говорит он в своем видео-обращении, опубликованном в Интернете. «Я очень люблю играть в футбол. Я хочу встретиться с Диего Марадона…Пожалуйста!».

Легенда футбола – аргентинец Диего Марадона – исполнил мечту маленького мальчика, у которого нет ног,из Казахстана, сыграв с ним в футболhttps://t.co/GYT4rAArlZ pic.twitter.com/0HTRIF1ml9 — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 27, 2018

Марадона сразу же отреагировал на просьбу Али и пригласил его к себе в город Фуджайра в ОАЭ, где в настоящее время он тренирует местный футбольный клуб.

На видео отчётливо видно, как маленький вратарь радуется тому, что ему удаётся отбить все мячи, поданные его кумиром.

На прощание Марадона подарил мальчику свою фирменную футболку с автографом и крепко обнял его.

«Я сыграл в футбол со своим другом Али, который приехал навестить меня в Фуджайре», - поделился футболист на своей странице в социальных сетях.

«Спасибо тебе за такой пример жизнестойкости и силы духа, Али», – добавил футболист.