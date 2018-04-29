Турецкий фанат арендовал кран, чтобы обойти запрет на посещение стадиона

Фанат турецкой футбольной команды «Денизлиспор», выступающей во втором дивизионе, обошёл запрет на посещение стадиона, арендовав для просмотра матча строительный кран.

Болельщик, которому на протяжении года запрещено ходить на домашние матчи его команды, нашёл выход из положения припарковав арендованный кран рядом со стадионом в городе Денизли на юго-западе Турции.





Поднявшись на платформе выше трибун стадиона, мужчина поддерживал свой клуб во время субботнего матча против «Газиантепспора».

Позже мужчине пришлось спуститься из-за вмешательства полиции.

По итогам матча команда «Денизлиспор» одержала победу над «Газиантепспором» со счетом 5:0.