Бразильский серфер стал рекордсменом мира, покорив 24-метровую волну

Бразильский серфер Родриго Коша покорил 24-метровую волну на побережье Португалии, которая оказалась самой высокой за всю историю спортаhttps://t.co/nO779mko9X pic.twitter.com/iknaSCFgES — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 30, 2018

Бразильский серфер Родриго Коша установил мировой рекорд, прокатившись на 24-метровой волне на побережье города Назаре в Португалии.

Судьи Мировой лиги серфинга (WSL) установили, что 38-летний Коша «оседлал» самую высокую волну за всю историю спорта. Во время церемонии награждения Big Wave Awards в калифорнийском городе Санта-Моника в субботу, они сообщили, что волна, которую покорил бразильский серфер в ноябре прошлого года, достигала 24,38 метра в высоту.

Коша одержал победу в номинации «Самая большая волна».

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Гаррету Макнамара, поймавшему 23-метровую волну в 2011 году.

Члены WSL сказали, что они обычно присуждают эту награду серферу, который любыми способами поймает самую высокую волну в году.

«В этом году Родриго Коша не только покорил самую большую волну, но и установил мировой рекорд», - добавили они.

Бразилец признался, что эта награда – «мечта, которая исполнилась».