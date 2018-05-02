Турецкий борец взял золото на чемпионате Европы

Турецкий борец Рыза Каяалп, выступающий в весовой категории до 130 килограмм, завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске (Дагестан).

В финальном поединке Каяалп одолел российского спортсмена Виталия Щура со счетом 2-1.

Таким образом, Рыза Каяалп стал восьмикратным чемпионом континента, побив рекорд обладателя титула «борца века» Хамзы Йерликая.

В первом поединке турнира Каяалп одержал победу над представителем Сербии Маджаром Балинтом со счетом 9-0.

В четвертьфинале Каяалп вышел против Георгия Чугошвили из Беларуси и выиграл со счетом 5-0.

Следующим соперником Каяалпа уже в полуфинале стал румын Алин Алексуч Джирариу. Турецкий борец оказался заметно сильнее соперника (4-0).

В прошлом году спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе, который проходил в Париже.