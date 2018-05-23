«Бешикташ» стал самым быстрорастущим клубом Европы по стоимости

«Галатасарай» в 21-й раз стал чемпионом Турции

Стамбульский «Бешикташ» стал одним из самых дорогих клубов Европы за счёт самого высокого роста стоимости клуба среди лучших европейских команд, сообщается в отчёте аудиторско-консалтинговой фирмы KPMG, опубликованном в среду.

Согласно отчёту, стоимость клуба выросла на 52 процента по состоянию на 1 января 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 333 миллионов евро.

KPMG объяснил увеличение стоимости турецкого клуба первым полным сезоном команды, проведённом на новом стадионе Vodafone Park, а также тем, что команда дошла до четвертьфинала Лиги Европы в сезоне 2016/17.

«Стоимость клуба определяется различными критериями, например, наличием собственного стадиона, стоимостью игроков, а также стоимостью бренда или имиджа с рекламными контрактами и их охват в социальных сетях», — пояснил Жак Буссуж, руководитель отдела спортивного консалтинга KPMG.

Между тем, конкуренты «Бешикташа» стамбульские клубы «Галатасарай» и «Фенербахче» потеряли в стоимости 13 и 9 процентов, соответственно. Стоимость «львов» уменьшилось до 330 миллионов евро, а «жёлтых канареек» — до 319 миллионов евро.

Турецкие клубы заняли 23, 25 и 27 место в рейтинге 32 лучших европейских команд в соответствии с их стоимостью.

Английский «Манчестер Юнайтед» остался на первой позиции в списке, в то время как его стоимость выросла на 5 процентов по сравнению с предыдущим годом, составив 3,2 миллиарда евро. Испанские клубы «Реал» и «Барселона» со стоимостью 2,9 и 2,8 миллиарда евро, соответственно, замкнули первую тройку рейтинга.

Финансовая стоимость 32 клубов в общей сумме достигла 32,5 миллиарда евро, что на 9 процентов больше, чем в 2017 году.