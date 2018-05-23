Более 530 мероприятий запланировано в рамках ЧМ в России

В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу запланировано 536 мероприятий в 11 городах России — организаторах ЧМ, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.



«В план культурной программы чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 вошло 536 мероприятий, предложенных АНО «Оргкомитет «Россия-2018», Минспортом России, 11 городами — организаторами чемпионата», — говорится в сообщении.



Мероприятия также пройдут в шести субъектах РФ, где запланировано размещение национальных команд и тренировочных баз — Чеченской Республике, Ставропольском крае, Воронежской, Калужской, Ленинградской и Московской областях.



Как сообщила пресс-служба, в рамках культурной программы пройдут фестивали болельщиков ФИФА, концертные программы и театральные представления, выставки и культурно-просветительские мероприятия, народные гуляния, цирковые программы, спортивные и гастрономические праздники, ярмарки региональных производителей и фольклорные фестивали, представляющие многонациональную культуру России. Также в ряде городов подготовлены совместные проекты с национальными ассоциациями стран-участниц чемпионата.



Мероприятия культурной программы состоятся в период проведения чемпионата с 14 июня по 15 июля.