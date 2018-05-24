Звезда Голливуда Уилл Смитт исполнит официальную песню ЧМ-2018

Больше 40 процентов россиян не будут следить за чемпионатом мира 2018

Американский актёр и хип-хоп музыкант Уилл Смит, американский музыкант Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи исполнят официальную песню чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Песня, спродюсированная американским диджеем и композитором Томасом Уэсли Пентцом, известным как Diplo, называется Live It Up («Жить по полной»). Композиция будет выпущена 25 мая, 7 июня будет представлен официальный видеоклип на песню. Артисты выступят перед финальным матчем чемпионата мира, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».

«Это большая честь для меня – выступить на чемпионате мира по футболу. Это глобальное событие объединяет людей со всего мира, они вместе веселятся, смеются и ощущают волшебство. В сотрудничестве с Ники, Diplo и Эрой песня собрала в себя гармонию, эклектические ноты и различные жанры. В конце концов, мы хотим, чтобы весь мир танцевал», – заявил Смит.

«Работа над официальной песней чемпионата мира по футболу – это невероятный и захватывающий опыт, – поделилась впечатлениями Истрефи. – Сотрудничеством с талантливыми артистами, такими как Diplo, Уилл Смит и Ники Джем, безмерно восхищаюсь, оно было потрясающим и классным. Я – футбольный болельщик, поэтому с нетерпением жду старта чемпионата мира».

«Я никогда не писал такую песню, для всего мира, с мощной энергетикой и при участии многих мировых звезд», – отметил Diplo. «Записать официальную песню для чемпионата мира – это большое достижение в жизни, – сказал Джем. – Не каждый артист может похвастаться, что стал частью такого проекта. Я безумно горд и счастлив, что могу сказать своим внукам, что я сделал это».

Ранее сообщалось, что официальный партнёр чемпионата мира по футболу 2018 года компания Coca-Cola представила песню «Colors» в исполнении американского певца Джейсона Деруло и колумбийского исполнителя Малумы.