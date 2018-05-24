Финал Лиги чемпионов 2020 пройдёт в Стамбуле

«Галатасарай» в 21-й раз стал чемпионом Турции

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2020 пройдёт на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, представители УЕФА заявили в четверг.

Олимпийский стадион имени Ататюрка, который был открыт в 2002 году, вмещает около 80 тысяч человек.

Финал 2020 года станет вторым для стадиона Ататюрка. В 2005 году на нём состоялся финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» одолел «Милан». Матч прозвали «чудом в Стамбуле» и он стал одним из самых легендарных в истории мирового футбола, так как английский клуб сумел отыграться с 3-0 в первом тайме.

На проведение финала Лиги чемпионов 2020 года также претендовали арена «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне, ещё один португальский стадион — «Драгау» в Порту и арена «Энерга» в польском Гданьске.

В 2019 году матч за Суперкубок УЕФА тоже пройдёт в Стамбуле, на новом стадионе «Бешикташа» — Vodafone Park.