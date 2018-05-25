МЧС РФ провело 125 учений в рамках подготовки к ЧМ-2018

Более 530 мероприятий запланировано в рамках ЧМ в России

В Москве украли двухтонную панель со стройки «канатки» к ЧМ-2018

Турция готова внести вклад в организацию ЧМ по футболу в России

Спасатели провели 125 учений на объектах инфраструктуры чемпионата мира по футболу Московской области, сообщил в пятницу РИА Новости представитель подмосковного главка МЧС.

«В целях отработки взаимодействия между дежурными силами МЧС России и другими подсистемами РСЧС на объектах инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года проведено 92 тренировочных пожарно-тактических занятий, 7 пожарно-тактических учений, 3 командно-штабных учения, 2 тактико-специальных учения и 21 комплексная тренировка», — сказал собеседник агентства.

По его словам, особое внимание было уделено вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций на задействованных объектах.

Тем временем председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович сказал журналистам, что Россия будет на 100% готова к чемпионату мира по футболу в день открытия.

«На 100% будем готовы в день матча открытия, всегда есть десятая доля процента, которую надо доделать, завершить. Вся команда занимается этим», — сказал Дворковчи.

«Это благоустройство территории, вопросы безопасности, настройки IT-инфраструктуры, связи, координации между различными службами, подготовка к встрече команд. Всё это идет полным ходом, не сомневаюсь, что всё будет готово в срок», — добавил он.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в 11 городах Россиии: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.