Салах и Мане отказались прерывать пост в день финала ЛЧ

Нападающий Мохаммед Салах и полузащитник Садио Мане английского клуба «Ливерпуль» не намерены прерывать пост в преддверии финала Лиги Чемпионов, который пройдёт в Киеве, сообщили британские СМИ.

Дата матча выпала на священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие придерживаются строгого поста. В этот период в течение дня запрещено пить и есть до захода солнца.

Несмотря на то, что матч начинается в тёмное время суток, у спортсменов будет всего 30 минут после заката для восстановления сил после 17-часового поста.

Как сообщается, Салах категорически отказался от прерывания поста, с уверенностью заявив, что это не повлияет на его игру.

Финал Лиги Чемпионов, в котором «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом», пройдёт в столице Украины 26 мая.