«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале ЛЧ и в третий раз подряд выиграл турнир

Футболисты мадридского «Реала» победили английский «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и в третий раз подряд выиграли турнир.



Встреча, прошедшая в Киеве на Олимпийском стадионе в субботу, завершилась со счетом 3:1. У «Реала» голы забили Карим Бензема (51-я минута) и Гарет Бейл (64, 83). У «Ливерпуля» отличился Садио Мане (55).



Перед игрой на арене выступила британская певица Дуа Липа. Матч активнее начали игроки английского клуба, и в первой половине тайма атаки «Ливерпуля» выглядели острее. Однако на 31-й минуте нападающий и лучший бомбардир «красных» в нынешнем сезоне египтянин Мохамед Салах получил повреждение в единоборстве с защитником мадридцев Серхио Рамосом и не смог продолжить игру. Форвард, которого заменил Адам Лаллана, покидал поле со слезами на глазах.

«Травма Салаха стала для нас шоком, — сказал Клопп по время послематчевой конференции. — Это очень плохо и для нашей команды, и для самого игрока. Никто сейчас уже никто не скажет, как завершилась бы игра, останься он на поле. У него очень серьезное повреждение».

Медицинское обследование показало, что у футболиста растяжение связок плечевого сустава. Министр спорта и молодежи Египта Халед Абд Эль-Азиз на своей странице в Facebook сообщил, что, согласно данным, полученным от медицинского штаба сборной, восстановление Салаха займет около двух недель, после чего он сможет присоединиться к национальной команде, которую ждут игры на групповом этапе чемпионате мира с командами Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).



«Реал», который начинал матч тем же составом, что и финальную встречу с «Ювентусом» год назад, также не обошелся без потерь. На 37-й минуте защитник Начо Фернандес заменил получившего травму Даниэля Карвахаля. Тем не менее потеря «Ливерпуля» оказалась весомее. «Реалу» удалось отодвинуть игру от своих ворот и провести несколько острых атак. На 43-й минуте нападающий «сливочных» Карим Бензема отправил мяч в ворота мерсисайдцев, но гол не был засчитан из-за положения вне игры. На перерыв команды ушли с нулями на табло.



С первых минут второго тайма «Реал» начал оказывать давление на ворота «красных», что вскоре принесло свои плоды. На 51-й минуте счет был открыт после грубой ошибки вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса, который в собственной штрафной, вводя мяч в игру, выбросил его прямо на ногу оказавшегося рядом Бензема. «Ливерпуль» отыгрался уже на 55-й минуте. После подачи с углового Деян Ловрен скинул мяч на Садио Мане, который с метра не промахнулся.



Мадридцы вновь вышли вперед на 64-й минуте. Гарету Бейлу, вышедшему на замену тремя минутами ранее, удался красивый удар через себя. А на 83-й минуте валлиец поставил точку в матче: Кариус вновь допустил грубейшую ошибку, не справившись с дальним ударом Бейла.



«Реал» в третий раз подряд выиграл турнир. До мадридцев никому не удавалось победить в Лиге чемпионов дважды подряд. Все три победы «сливочные» одержали под руководством Зинедина Зидана.



С учетом выступлений в финалах Кубка чемпионов, который с сезона-1992/93 был переименован в Лигу чемпионов, «Реал» выиграл турнир в 13-й раз в истории.



Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проиграл свой второй финал Лиги чемпионов. В сезоне-2012/13 дортмундская «Боруссия», ведомая Клоппом, уступила мюнхенской «Баварии».

Талант, работа и энтузиазм — формула успеха от Зидана

Зидан на послематчевой конференции назвал фантастикой третью подряд победу в финале Лиги чемпионов. «У меня нет слов, это просто фантастические ощущения, — сказал тренер, — я велел своим игрокам запомнить и наслаждаться этим чувством, потому что ничего подобного в своей жизни они больше не испытают».

«Секрет «Реала» в упорных тренировках и талантливых футболистах. У нас много замечательных игроков и все они обладают амбициями и энтузиазмом, которые позволяет завоевывать трофеи», — добавил француз.

После завершения финального матча многолетний лидер «Реала» Криштиану Роналду неожиданно заявил, что «ему было очень хорошо в Мадриде, и о своем будущем он сообщил в ближайшие дни», тем самым намекнув на возможный уход из команды, за которую он выступает с 2009 года.

«Сейчас я не думаю о его словах, мы должны сосредоточится на нашем достижении. Слова — это всего лишь слова, думаю, он должен остаться в команде, ведь он столько достиг в этом клубе. Пока мы не обсуждали с ним его будущее, но возможно через несколько дней Роналду скажет что-то другое», — отреагировал французский специалист.

33-летний Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, на его счету 120 голов. Португалец стал первым пятикратным победителем Лиги чемпионов после переименования турнира в 1992 году.