Египетский адвокат подал иск к футболисту «Реала» Рамосу на миллиард евро за травму Салаха

Египетский адвокат Бассем Вахба подал иск к футболисту мадридского «Реала» Серхио Рамосу на один миллиард евро из-за травмы, которую получил форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах, сообщает Goal.com.



«Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан. Я подал иск и жалобу в ФИФА. Я прошу компенсацию, размер которой может превысить один миллиард евро, за физический и психологический ущерб, который Рамос нанес Салаху и народу Египта», — заявил адвокат.



Салах получил травму связок плечевого сустава 26 мая в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) в единоборстве с Рамосом. Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз заявил, что ожидаемая продолжительность лечения Салаха составит две недели.



Сборная Египта является соперником команды России по групповому этапу чемпионата мира, который пройдет в июне-июле в 11 российских городах. Сборные России и Египта сыграют 19 июня в Санкт-Петербурге.