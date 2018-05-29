Сергей Семак возглавил питерский «Зенит»

Сергей Семак назначен главным тренером «Зенита», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Санкт-Петербурга.

Контракт со специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.







«Зенит» 13 мая объявил о досрочном расторжении контракта с итальянским специалистом Роберто Манчини. По итогам чемпионата России-2017/18 «сине-бело-голубые» заняли пятое место, а «Уфа» под руководством 42-летнего Семака стала шестой. Оба клуба будут выступать в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.



Семак в 2013–2016 годах работал в тренерском штабе «Зенита», в котором завершил карьеру игрока. В 2014–2016 годах он был ассистентом главного тренера в сборной России, помогая сначала Фабио Капелло, а потом Леониду Слуцкому.