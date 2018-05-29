КАТЕГОРИИ  
СПОРТ
КАТЕГОРИИ

Сергей Семак возглавил питерский «Зенит»

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Сергей Семак возглавил питерский «Зенит»

Сергей Семак назначен главным тренером «Зенита», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Санкт-Петербурга.

Контракт со специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.

Сергей Семак.

«Зенит» 13 мая объявил о досрочном расторжении контракта с итальянским специалистом Роберто Манчини. По итогам чемпионата России-2017/18 «сине-бело-голубые» заняли пятое место, а «Уфа» под руководством 42-летнего Семака стала шестой. Оба клуба будут выступать в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

Семак в 2013–2016 годах работал в тренерском штабе «Зенита», в котором завершил карьеру игрока. В 2014–2016 годах он был ассистентом главного тренера в сборной России, помогая сначала Фабио Капелло, а потом Леониду Слуцкому.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Спорте Национальная сборная Турции одержала победу со счётом 2:1 в товарищеской...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ