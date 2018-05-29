Турция обыграла Иран в товарищеском матче перед ЧМ-2018

Национальная сборная Турции одержала победу со счётом 2:1 в товарищеской игре против Ирана, в понедельник вечером в Стамбуле.

Матч между командами двух стран, которые встретились на стадионе Башакшехир Фатих Терим, стал первым за 44 года.

Несмотря на то, что большинство болельщиков были иранцами, первые два гола были забиты турецким нападающим английского «Эвертона» Дженком Тосуном.

На 90-й минуте игры турецкий защитник Омер Байрам отчаянно отбил мяч рукой и был удалён с поля.

В результате, иранский футболист Ашкан Дежага — полузащитник клуба «Ноттингем Форест» — забил пенальти, сделав счёт 2:1.

Иранская сборная теперь направляется в Австрию, чтобы провести ещё один подготовительный матч против Греции 2 июня. Затем «персы» встретятся с Литвой, прежде чем сыграть матчи против Испании, Португалии и Марокко в групповом этапе чемпионата мира 2018 в России.

В других товарищеских матчах, сыгранных в понедельник, Италия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:1, Португалия и Тунис сыграли в ничью 2:2, Франция обыграла Ирландию со счетом 2:0, а Мексика и Уэльс сыграли, не забив ни одного гола.

Турция выходила в финал Кубка мира ФИФА дважды — в 1954 и 2002 годах, и занимала, соответственно, девятое и третье место. Турция лишилась шанса поучаствовать в ЧМ-2018 после того, как в октябре прошлого года проиграла Исландии со счётом 3:0 в квалификации к мировому первенству.