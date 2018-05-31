Зинедин Зидан объявил об уходе с поста главного тренера футбольного клуба «Реал»

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале ЛЧ и в третий раз подряд выиграл турнир

Французский специалист Зинедин Зидан объявил об уходе с должности главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал».



Об этом 45-летний специалист заявил в четверг на специально созванной пресс-конференции.

«Я решил, что в следующем сезоне меня в «Реале» не будет, — сказал Зидан. — Команде нужны изменения, чтобы побеждать, ей нужен другой подход, новые методики, поэтому я принял это решение. Этот клуб навсегда останется в моем сердце, но настало время что-то изменить».

«Я принял это решение, потому что я люблю этот клуб, я люблю (президента клуба Флорентино Переса), и я благодарен ему», — добавил он.

Зидан завершил карьеру футболиста после чемпионата мира 2006 года, а в 2009 году занял пост помощника президента «Реала» Флорентино Переса, но через три года отказался от работы функционера, чтобы сосредоточиться на тренерской деятельности. В 2014 году Зидан возглавил молодежную команду «Реала», а в 2016 году принял предложение возглавить основную команду после ухода Рафаэля Бенитеса.

Под его руководством команда трижды подряд выиграла Лигу чемпионов, дважды стала победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, по разу выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.

Француз является самым титулованным тренером в истории турнира наряду с Карло Анчелотти и Бобом Пэйсли.