Бельгийская сборная повезёт с собой на ЧМ в Россию матрасы для хорошего сна

Бельгийская сборная по футболу повезет с собой на чемпионат мира в Россию матрасы, произведенные индивидуально под каждого из отобранных на кубок игроков, сообщил в пятницу телеканал VRT.



Журналистов пригласили посетить производственную площадку одной из компаний в городе Мальдегем, которая выполнила контракт на создание индивидуальных матрасов для каждого футболиста.



При посещении склада внимательные репортеры заметили, что 23 коробки с матрасами уже подготовлены к отправке, и на каждой из них стоит фамилия игрока. Таким образом, журналисты смогли предположить, кто из 28 игроков сборной не был отобран на чемпионат.



«Мы придаем большое значение качеству сна футболистов», — пояснил прессе физиотерапевт «красных дьяволов» Левен Маесшалк.



Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.