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Обнародован окончательный состав сборной России на ЧМ-2018

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото: АР
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Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал окончательный состав сборной России на домашний чемпионат мира-2018.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»);

Защитники: Владимир Гранат («Рубин»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА). Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал», Тула). Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

В окончательный состав команды из расширенного списка не попали: голкипер Сослан Джанаев, защитники — Роман Нойштедтер, Константин Рауш, полузащитник — Александр Ташаев и форвард Федор Чалов.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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