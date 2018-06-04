Для болельщиков ЧМ-2018 открыли безвизовый въезд в Россию

Бельгийская сборная повезёт с собой на ЧМ в Россию матрасы для хорошего сна

Безвизовый въезд для иностранных граждан, которые приезжают в Россию на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, открыт с 4 июня при предъявлении паспорта болельщика (FAN ID). Об этом сообщается в релизе Минкомсвязи РФ, поступившем в распоряжение ТАСС.

Иностранным гражданам достаточно предъявить FAN ID на паспортном контроле, въезд возможен как при версии паспорта на заламинированном бланке, так и распечатанной электронной форме.

Пересечение границы рекомендовано в 177 воздушных, железнодорожных, морских и автомобильных пунктах пропуска. В аэропортах городов, где пройдут матчи турнира, и в восьми автомобильных пунктах пропуска через государственную границу РФ в Ленинградской и Калининградской областях будут работать пункты технической поддержки болельщиков. В Москве такие пункты будут расположены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. В соответствии с межправительственным соглашением, обеспечен безвизовый транзитный проезд через Белоруссию на основании паспорта болельщика.

Заявки на получение паспорта болельщика подали более 980 тысыч болельщиков, около 40 процентов из них — россияне. Среди стран с наибольшим числом заявок на паспорт значатся США (39 тысыч заявок), Мексика (33 тысячи), Китай (39 тысяч), Колумбия (23 тысячи), Аргентина (26 тысяч), Перу (20 тысяч) и Германия (21 тысяча)

Въезд на территорию России по паспорту болельщика возможен с 00:00 4 июня по 23:59 15 июля 2018 года, выезд — с 00:00 4 июня по 23:59 25 июля 2018 года (по местному времени).

О паспорте болельщика

Паспорт болельщика — это нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу, это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, где пройдут матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах. Для иностранных граждан паспорт болельщика даёт право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Паспорт болельщика использовался во время Кубка конфедераций, который прошел в России летом 2017 года.

Чемпионат мира 2018 года пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче открытия, который состоится 14 июня на стадионе «Лужники», сыграют сборные России и Саудовской Аравии.