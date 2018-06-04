Шарапова и Касаткина пробились в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Экс-первая ракетка американка Серена Уильямс снялась с матча четвертого раунда Открытого чемпионата Франции по теннису против россиянки Марии Шараповой.



«К сожалению, у меня были проблемы с мышцами, сейчас я не могу выполнять подачу, в такой ситуации трудно играть», — сказала 36-летняя Уильямс, слова которой приводятся на странице турнира в Twitter.



Встреча должна была состояться в понедельник. Шарапова без борьбы вышла в четвертьфинал.

Россиянка Дарья Касаткина также пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.

В понедельник российская теннисистка, 14-й номер посева, со счетом 7:6 (7:5), 6:3 переиграла вторую ракетку турнира Каролину Возняцки из Дании. Поединок продолжался один час 57 минут.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Касаткина сыграет с американкой Слоан Стивенс (10), которая оказалась сильнее эстонки Анетт Контавейт (25).

21-летняя Касаткина третий раз в карьере принимает участие в Открытом чемпионате Франции. Россиянка впервые в карьере дошла до четвертьфинала на турнирах Большого шлема, до этого её лучшим результатом был выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США в 2017 году. В активе спортсменки одна победа в карьере на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) — в 2017 году она победила в финале турнира в американском Чарльстоне латвийку Елену Остапенко (6:3, 6:1). Ещё три раза она проигрывала в финалах.