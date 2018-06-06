Сборные Турции и России сыграли вничью в товарищеском матче

Бельгийская сборная повезёт с собой на ЧМ в Россию матрасы для хорошего сна

Сборная Турциипо футболу сыграла вничью с командой России в заключительном товарищеском матче перед чемпионатом мира. Встреча, прошедшая на столичной «ВЭБ-Арене», завершилась со счетом 1:1.

Сборная России начала подготовку к чемпионату мира 18 мая, когда команда собралась на базе в подмосковном Новогорске. 20 мая подопечные Станислава Черчесова отправились на учебно-тренировочный сбор в австрийский Нойштифт-им-Штубайталь. В условиях среднегорья игроки почти две недели готовились на фоне высоких нагрузок, чтобы к мировому первенству подойти на пике формы. В итоге поражение от австрийцев (30 мая, 0:1) в матче, завершившем сбор, при нуле ударов в створ ворот многие объяснили усталостью.

В игре с турками физически россияне смотрелись лучше, но мяч все равно с трудом доходил до ворот соперника. Российские футболисты за весь матч нанесли только один удар в створ, который и оказался голом. На 35-й минуте отличился Александр Самедов, забитый мяч стал результатом коллективного прессинга.

Однако россияне не сумели довести матч до победы. В составе сборной Турции на 59-й минуте забил полузащитник немецкого «Вольфсбурга» Юнус Маллы. В целом игра шла на встречных курсах, моменты имели обе команды, и результат можно назвать справедливым, что после игры подтвердил и Черчесов.

Сборная хочет показывать хороший футбол

Защитник сборной России Илья Кутепов отметил поддержку болельщиков в матче с командой Турции. На стадионе, вмещающем 30 тыс. человек, был аншлаг. «Понимаем, что на нас большая ответственность, впереди домашний чемпионат мира, предстоит играть перед своими болельщиками, поэтому надо показать хорошую игру, порадовать зрителей», — сказал футболист.

Полузащитник Александр Головин подчеркнул, что оба товарищеских матча были полезны для национальной команды. По его мнению, во встрече с австрийцами футболисты допустили много ошибок, которые проанализировали и исправили в игре со сборной Турции.

Главный тренер турецкой команды Мирча Луческу после матча пожелал россиянам удачи на чемпионате мира и выразил надежду, что сборная России дойдет минимум до полуфинала турнира. Но он отметил, что будет болеть не только за россиян, но и за команду Бразилии, потому что за нее играет много футболистов, которых он тренировал в донецком «Шахтере», — Дуглас Коста, Фернандиньо, Виллиан, Тайсон, Фред.

В среду у футболистов сборной России будет выходной день. Затем команда продолжит подготовку к мировому первенству. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругвая (25 июня, «Самара-Арена»).

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.